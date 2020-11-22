У Харкові відзначили День Гідності та Свободи

До двох сотень активістів зібрав мітинг вшанування Дня Гідності та Свободи, що відбувся ввечері біля пам'ятника Шевченку в центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми відзначаємо 7 років з початку Революції гідності. Як кажуть вчені, за 7 років організм людини повністю змінюється, оновлюється. Наше суспільство теж змінюється, але не так швидко, як хотілося б. Ми пам'ятаємо про Майдан в Києві і Евромайдан в Харкові, про Героїв Небесної сотні, серед яких є і харків'яни. Але ми хочемо говорити не тільки про минуле. Сьогодні ми пред'являємо владі свої вимоги щодо збереження досягнень Революції гідності ", - зазначив у своєму слові співорганізатор мітингу, координатор Харківського євромайдан, заслужений журналіст України Володимир Чистилин.

У Харкові відзначили День Гідності і Свободи / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За словами співорганізатора мітингу, лідера Харківської організації "Національний корпус" Костянтина Нємічєва, революція ще не закінчилася: "Знову проявляють себе проросійські організації, які фінансує Путін. Вони хочуть реалізувати ті плани, які їм не вдалося здійснити в 2014 році, але ми їм цього не дозволимо, наше гасло: "Слава нації, смерть ворогам".

До присутніх звернувся батько харків'янина, Героя Небесної сотні Євгена Котляра, який загинув на Майдані в Києві в 2014 році, Микола Іванович Котляр: "Для мене перемога Революції гідності має гіркий присмак, він пов'язаний з трагічною загибеллю сина. Ці жертви не повинні бути марними, і сьогоднішня влада не повинна здавати позиції революції".

Духівник Харківського євромайдан, о. Віктор Маринчак закликав присутніх захищати європейський вибір і благословив їх хрестом для продовження справи Революції гідності.

Також організатори прийняли документ "Сім вимог до влади", розроблений до 7-ї річниці Революції гідності, де мова йде про припинення реваншу антиукраїнських сил і загравання з агресором, покарання винних у злочинах проти Майдану, припинення переслідування добровольців, волотеров і активістів, прийнятті закону про колаборації, боротьбі з корупцією, вибору північноатлантичного вектора розвитку ...

Порядок під час мітингу охороняли поліцейські патрулі. Інцидентів не було.