У Запоріжжі зник поліцейський

У Запоріжжі третій день шукають зниклого поліцейського.

Орієнтування опублікували у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"18 листопада пропав старший сержант поліції Стоволос Дмитро. Зріст 170 см, худорлявий, коротко стрижений, кароокий. Був одягнений у спортивну зимову куртку темно-синього кольору з капюшоном, сині джинси, шапку, черевики", - йдеться в пості.

У ГУ НП в Запорізькій області інформацію про зникнення правоохоронця підтвердили.

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За даним фактом порушено кримінальну справу. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення місця перебування поліцейського, призначено службове розслідування.

Раніше повідомлялося про зникнення викладача ЗНУ. Чоловіка останній раз бачили 10 листопада.