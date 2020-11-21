На Київщині за добу - 953 випадки коронавірусу

На Київщині за минулу добу зафіксували 953 підтверджені випадки COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"В Київській області 21 листопада підтверджено вже 29380 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1835 дітей та у 2422 медичних працівників. За добу підтверджено 953 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19)", - зазначається у повідомленні.

Випадки COVID-19 встановлено у 46 дітей віком від 1 до 17 років та у 907 дорослих. З них 22 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 931 особа перебуває на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 620 хворих (+ 4 за добу).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.