Подачу кисню у Винниківському шпиталі відновили — Садовий

Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено, однак пацієнтів, яких вже перевезли в міську лікарню швидкої медичної допомоги, лікуватимуть вже на новому місці.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на сайті міської ради, передає Укрінформ.

"Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено. Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут. Дякуємо всім за швидку реакцію та якісну роботу", — зазначив Андрій Садовий.

Відомо, що до лікарні швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них — в реанімацію.

Загалом в лікарні було 60 киснезалежних хворих.

Як повідомлялося, у Винниках виникла нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо мова йде про вибух під час заправки киснем.