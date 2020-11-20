Отруєння у ліцеї на Харківщині: кількість хворих зросла до 43

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 20 листопада кількість хворих збільшилась і становить 43 особи. Всі хворі мають легку форму перебігу захворювання та перебувають на амбулаторному лікуванні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі лікарі первинної ланки Дергачівського району проводять подвірні обходи та огляди контактних дітей, аби виявити всіх, хто захворів.

«З метою етіологічної розшифровки захворювання та встановлення заключного діагнозу проведено бактеріологічне обстеження 18 дітей та 4 працівників харчоблоку», - повідомили в лабцентрі.

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині зафіксували спалах інфекційного захворювання. Станом на 18 листопада було 28 захворілих, наступного дня – їх кількість зросла до 39. На ранок 20 листопада було відомо про 41 хворого, з них 1 – вчитель початкових класів. Навчання в початкових класах закладу призупинено до 23 листопада.

Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в ході позапланової перевірки ліцею виявили санітарні порушення та склали на директора закладу протокол.

Поліція за фактом отруєння учнів відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.