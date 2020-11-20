На Луганщині поліція прийшла з обшуком до ветерана АТО

На Луганщині поліцейські провели обшук у ветерана АТО, вилучивши у нього боєприпаси та зброю.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Луганської області, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 20 листопада, в ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання м. Старобільськ, яке проводиться за наказом командувача ООС та керівництва ГУНП, поліцейські виявили у місцевого мешканця 2 корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, 2 запали УЗРГМ-2 та УЗРГМ та пістолет Walter калібром 4,5 мм», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, боєприпаси вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку помешкання 63-річного мешканця м. Старобільськ. Слідчі дії тривають. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Власнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років, повідомили у поліції.

Читайте також: У Національний музей Революції Гідності прийшли з обшуком

Традиційно, ім'я підозрюваного не називається, водночас користувачі соцмереж повідомили, що обшуки проводяться у Валентина Ткалича. Це відомий на Луганщині політик, активіст, ветеран АТО і обох Майданів, який воював у батальйоні «Айдар», а потім у батальйоні поліції особливого призначення «Луганськ-1». Про обшуки повідомив у Фейсбуці і він сам.

У телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу Ткалич підтвердив інформацію про обшук, однак не вдавався в подробиці, мотивуючи це тим, що збентежений «візитом» колишніх колег напередодні Дня Гідності та Свободи.

Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області