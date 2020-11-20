У Харкові «горе-месник» підірвав три гранати й залишився без руки

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який підірвав три гранати у Слобідському районі під час з'ясування стосунків з ексдружиною.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

“20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки. Вона заявила, що до квартири її сестри, розташованої на проспекті Гагаріна, прийшов колишній чоловік, який має при собі кілька гранат. На той момент у помешканні перебували сестра заявниці, її батько та дитина 5 років. За вказаною адресою терміново прибули керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції, слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом правоохоронці, працюючи на місці події, з’ясували, що чоловік прийшов до квартири ексдружини, начебто, за грошовим боргом, і після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату, другу гранату він закинув до кімнати, і обидві вони вибухнули.

Зазначається, що у той час жінка знаходилася у коридорі та не постраждала.

За інформацією поліції, вона була у квартирі одна, бо, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина з батьком на вулицю.

Зазначається, що чоловік, тікаючи від поліцейських, вибіг на дитячий майданчик, де підірвав третій боєприпас, і вибухом йому ампутувало кисть руки.

Поліцейські затримали чоловіка та викликали швидку меддопомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Речові докази вилучено.

Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПКУ.

У поліції уточнили, що за висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

“Зловмисника госпіталізовано, він у важкому стані. Палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде знаходитися під цілодобовою охороною поліції. За адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів”, - поінформували у відомстві.

Наразі слідчі поліції у рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. Уточнюється, що за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, поліцейські Харкова роззброїли і затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе та правоохоронців гранатою під час обшуку у його домоволодінні.

Фото: www.npu.gov.ua