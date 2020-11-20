Окупанти заборонили в Донецьку концерт «Хіти українського року»

Окупанти в «ДНР» заборонили проводити в Донецьку запланований концерт «Хіти українського року». Скасування концерту викликало обурення донеччан.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила громадська організація «Оборона Маріуполя, яка здійснює координацію дій сил АТО, міської влади, місцевих жителів і волонтерів.

«Терористи т.зв. «ДНР» заборонили проводити концерт «Хіти українського року», який мав проводитись 28 листопада у барі «Gang’Ю’bazz», - йдеться у повідомленні.

Зазначається що анонс концерту був опублікований адміністрацією закладу напередодні, у ньому йшлося про те, що будуть виконані відомі пісні популярних українських гуртів «Океан Ельзи», «Скрябін» та «Бумбокс», які звучали задовго до появи на Донеччині московських найманців.

«Однак, терористів т.зв. «ДНР» та їх поплічників лякає навіть саме слово «український», тому захід був заборонений. Остерігаючись репресій з боку терористів т.зв. «ДНР» організатори повідомили про скасування концерту. При цьому, повідомили, що пісні, які планувалося виконувати, були написані 15-20 років тому і вони мають зовсім нейтральний зміст», - пояснили в повідомленні.

Також підкреслили, що це скасування концерту «викликало обурення донеччан, права яких знов були порушені московськими окупантами».

Як повідомляв Укрінформ, мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу обурені вимогою "влади" легалізувати паспорти України, видані після липня 2014 року, щоб потім мати можливість отримати паспорт так званої Донецької народної республіки.