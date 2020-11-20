У Луцькому геріатричному пансіонаті виявили 50 хворих на COVID-19

У Луцькому геріатричному пансіонаті на коронавірус захворіли 50 осіб.

Про це розповіла на брифінгу у Волинській ОДА заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, COVID-19 діагностували у 39 підопічних закладу і в 11 працівників.

У закладі провели тестування на коронавірус 75 мешканцям і 28 працівникам, під час якого виявлено 18 інфікованих підопічних і три працівники. Хворих ізольовано на окремому поверсі і забезпечено медичною допомогою. Більшість пацієнтів лікується амбулаторно, двоє госпіталізовані до інфекційної лікарні.

"Оскільки йдеться про осіб похилого віку, четверо, на жаль, померли", - зазначила Костирка.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575. Одужало 274 324 особи, 10 598 випадків завершилися летально.