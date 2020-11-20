На Київщині за добу - 911 нових випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено вже 28 427 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1 789 дітей та у 2 394 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 911 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19). З них 52 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням)", - йдеться у повідомленні.

Ще 170 випадків враховані та внесені до загальної кількості за жовтень 2020 року, що пов’язано з пізнім поданням закладами охорони здоров’я термінових повідомлень.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2 877 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 25 550 осіб.

Одужало всього 10 850 осіб, з них 869 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 250 осіб, у тому числі 8 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 616 хворих.

За добу надійшли повідомлення про 16 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло вісім чоловіків, з них два мешканці м. Фастів (72 та 93 роки), 75 років, м. Біла Церква, 65 років, м. Кагарлик, 59 років, с. Халеп’я, Обухівського району, 71 рік, с. Синява Рокитнянського району, 52 роки, с. Бурківці Тетіївського району, 69 років, с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району) та вісім жінок (67 років, м. Біла Церква, 66 років, 63 роки, м. Вишневе Києво-Святошинського району, м. Ржищів, 58 років, с. Гора Бориспільського району, 55 років, с. Дем’янці Переяслав-Хмельницького району, 83 роки, с. Вовчків Переяслав-Хмельницького району, 62 роки, с. Сухий Яр Ставищенського району, 65 років, м. Фастів).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 32 208 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 962 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 33 975 контактними особами.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.