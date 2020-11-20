На Вінниччині стартує фестиваль аграрних технологій Agro Techno

У селі Мізяків Вінницького району 20 листопада пройде фестиваль аграрних технологій Agro Techno.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

Зазначається, що фестиваль Agro Techno дає старт ефективній комунікації власників агробізнесу у Вінницькій області. До участі в заході запрошені керівники та власники аграрних підприємств, щоб показати успішні приклади впровадження інноваційних технологій в галузі. Ділитись знаннями та досвідом на фестивалі будуть представники великих аграрних компаній, експерти в галузі земельного законодавства і експерти в галузі фінансового консалтингу.

Програма фестивалю складається з двох частин. Під час ділової частини фестивалю передбачається проведення інтерактивних спікінг-клабів з обговоренням земельної реформи і роботи з ПДВ. Під час демонстраційної частини будуть проведені тест-драйви спецтехніки, мультизапуски дронів, презентація агропарку Zgar.

Як повідомив Укрінформу представник організатора фестивалю, компанії Carefield, Степан Зулінський, Agro Techno дає можливість учасникам почути експертні відповіді на хвилюючі питання, побачити потужну і високоточну агротехніку і налагодити зв'язки з новими партнерами. Він зазначив, що програмою фестивалю передбачені презентації аутсорснгових компаній та розробників обладнання для точного землеробства, новинок агрохімії та біопрепаратів для рослин, які використовуються в інтегрованому та органічному землеробстві.