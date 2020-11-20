У Херсоні відкрили виставку про ризики нелегального працевлаштування

В історичному центрі Херсона просто неба відкрилася виставка про ризики нелегального працевлаштування «Очікування Vs Реальність».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

Зазначається, що експозиція висвітлює проблему торгівлі людьми як форми сучасного рабства. На стендах відображено історії постраждалих українців, які в пошуках кращого життя приймали пропозиції ненадійних роботодавців і потрапляли до небезпечних ситуацій.

Історії складаються з 2 частин: «Очікування» – з вигідними, але нелегальними умовами працевлаштування, а з іншого боку «Реальність» – відображення того, на що можуть перетворитись обіцяні умови працевлаштування та чому людина не може залишити місце своєї експлуатації.

Відвідувачі виставки можуть отримати інформацію щодо того, як убезпечити себе та своїх близьких від потрапляння до сучасного рабства.

Виставка триватиме до 25 листопада.

Фото: khoda.gov.ua