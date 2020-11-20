У Кривому Розі затримали чоловіка, який бігав вулицею із ножем

Про це повідомляє пресслужба криворізької патрульної поліції у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні о 9-ій ранку на лінію 102 звернулась стривожена містянка та повідомила, що на вулиці Едуарда Фукса біля супермаркету бігає чоловік із ножем та поводиться неадекватно", - розповідають у поліції.

Як зазначається, поява правоохоронців чоловіка збентежила. Він почав нервувати та спробував уникнути бесіди з інспекторами. Потім під час розмови із поліцейськими чоловік сказав, що має ніж, та одразу взяв його до рук.

Інспектори вимагали, аби чоловік зупинився та поклав ніж на землю, однак той ніяк не реагував та раптом побіг у напрямку школи.

Після нетривалого переслідування патрульні зупинили правопорушника, затримали та надягли на нього кайданки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 7 листопада у Металургійному районі Кривого Рогу зловмисник з ножем напав на вулиці на 10 людей. Двоє чоловіків від травм померли на місці. Ще восьмеро людей, серед яких 8-річний хлопчик, були доправлені до лікарні.

29-річного нападника затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Фото: пресслужба криворізької патрульної поліції