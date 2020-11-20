На Харківщині поліція відкрила справу через отруєння учнів молодших класів ліцею
Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
«За фактом отруєння учнів ліцею поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.
Працівники поліції наразі з’ясували, що 17 листопада після відвідування учбового закладу 28 учнів 1-го та 2-го класів відчули погіршення самопочуття, і вдома вони поскаржилися на підвищення температури та блювоту.
Зі свого боку батьки звернулися по допомогу до сімейних лікарів. Пізніше, 18 листопада, працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні закладу.
Повідомлень щодо звернення та госпіталізації дітей до медзакладів до поліції не надходило, зазначається у повідомленні.
За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів, додали у поліції.
Тож інформацію за фактом події слідчі внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі станом на ранок 19 листопада захворіло 37 учнів (напередодні їх було 28). За даними обласного лабцентру МОЗ, попередній діагноз дітей – «гастроентероколіт, токсикоінфекція». Всі вони лікуються амбулаторно.
У четвер у Харківській ОДА поінформували, що у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині, 37 учнів якого захворіли на гостру кишкову інфекцію, призупинили навчання в початкових класах.