На Харківщині поліція відкрила справу через отруєння учнів молодших класів ліцею

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння учнів 1 і 2 класів одного з ліцеїв.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«За фактом отруєння учнів ліцею поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції наразі з’ясували, що 17 листопада після відвідування учбового закладу 28 учнів 1-го та 2-го класів відчули погіршення самопочуття, і вдома вони поскаржилися на підвищення температури та блювоту.

Зі свого боку батьки звернулися по допомогу до сімейних лікарів. Пізніше, 18 листопада, працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні закладу.

Повідомлень щодо звернення та госпіталізації дітей до медзакладів до поліції не надходило, зазначається у повідомленні.

За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів, додали у поліції.

Тож інформацію за фактом події слідчі внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі станом на ранок 19 листопада захворіло 37 учнів (напередодні їх було 28). За даними обласного лабцентру МОЗ, попередній діагноз дітей – «гастроентероколіт, токсикоінфекція». Всі вони лікуються амбулаторно.

У четвер у Харківській ОДА поінформували, що у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині, 37 учнів якого захворіли на гостру кишкову інфекцію, призупинили навчання в початкових класах.