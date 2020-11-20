Дебати кандидатів у мери Миколаєва не відбулися через замінування телеканалу

У Миколаєві через фейкове замінування приміщення, де знаходиться телеканал «Суспільний», не відбулися дебати кандидатів на пост міського голови – їх пересено.

Про це повідомив чинний мер і кандидат на міського голову Олександр Сєнкевич у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вже були в студії і готувалися розпочати, як надійшло повідомлення, що приміщення заміноване. Нас усіх вивели на вулицю, а тут, як відомо, холодно. Отож, після певного очікування, щоб не морозити людей і дати правоохоронцям працювати, я погодився на пропозицію мого опонента перенести дебати. Вони відбудуться 20 листопада у той же час», - сказав Сєнкевич.

Сенкевич перебуває досі у лікарні, де відновлюється після перенесеного коронавірусу. Але на дебати лікарі його відпустили.

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Разом із тим, миколаївські поліцейські обстежили приміщення телеканалу - вибухових предметів не виявили.

"19 листопада, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що заміноване приміщення телеканалу на пр. Центральному. Зазначену подію кваліфіковано за ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Як повідомлялось, у другий тур виборів у Миколаєві, які відбудуться 22 листопада, вийшов чинний мер Олександр Сєнкевич та кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка.