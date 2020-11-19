Чернігів отримав нові «швидкі» COVID-тести

Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб отримав нові тест-системи на виявлення коронавірусу, які можуть бути альтернативою ПЛР-тестам і давати достовірні результати за 15-20 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА.·

"Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб отримав нові тести для виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію. Тести визначають антиген до COVID-19, а процедура роботи з ними аналогічна традиційному ПЛР-тестуванню, тобто робиться мазок з носоглотки, що наноситься на касету, де і відбувається хімічна реакція", - йдеться у повідомленні.

За словами лаборанта медичного закладу Миколи Тарасевича, ці тести можна віднести до швидких - на зразок тестів на вагітність чи ВІЛ. Вони пройшли сертифікацію ВООЗ і можуть бути альтернативою ПЛР-тестам, адже показують такий же результат, але за 15-30 хвилин. Причому поки що тестування безкоштовне і не вимагає спеціального обладнання.

Чутливість експрес-тесту - 96,52% і Європа з ними вже працює. Країна-виробник тест-систем - Південна Корея.

Як зазначила начальниця відділу Управління медичними кадрами та роботи зі зверненнями громадян УОЗ облдержадміністрації Тетяна Лебедєва, якщо ці тести будуть внесені у відповідний перелік на державному рівні, лікарні зможуть їх закуповувати.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України придбало експрес-тести на визначення антигену до COVID-19. За словами міністра Максима Степанова, за їх допомогою буде проводитися до мільйона тест-досліджень на добу.