Мерія Дніпра заявляє, що область «домальовує» місту COVID-статистику

Очільники Дніпропетровської області умисно збільшують статистику захворюваності на коронавірус у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, таку заяву зробив на сайті міськради заступник міського голови Дніпра, директор департаменту охорони здоров’я населення Андрій Бабський.

«Останніми днями обласна влада видає неправдиву статистику щодо захворюваності на COVID-19 у Дніпрі. На вчорашній день обласна статистика була подана така: у Дніпрі понад 600 випадків захворюваності на COVID-19. Офіційно заявляю, що ця інформація – неправдива! Вчора у нас було підтверджено тестуваннями 296 випадків. Така ситуація прослідковується й декілька попередніх днів. Можна лише здогадуватися, для чого це робиться. Очільники області – пан Олійник та його підлеглі, імовірно займаються якимись фінансовими механізмами або зловживаннями з ПЛР-тестуванням. Впевнений, що у цьому так само є й якась політична складова», - заявив Бабський.

Заступник міського голови також наголосив, що в обласній статистиці суттєво занижений показник одужання дніпрян. Так, за весь період пандемії захворіло 14 035 людей, з них одужало 9 800. Обласна влада, у свою чергу, дає іншу статистику по тих, хто подолав хворобу – 5 600 людей.

«Загалом у місті вони «загубили» 4 200 пацієнтів, які вже одужали! Вони передають цю інформацію Міністерству охорони здоров’я, вводячи в оману керівництво країни. Це може впливати на прийняття важливих рішень у боротьбі з COVID-19. Сьогодні в місті на лікуванні 4 246 містян, вдома лікується 3 560, а в стаціонарах 686 пацієнтів. Таким чином, 70% захворілих подолали цю недугу», - наголошує Андрій Бабський.

На різну статистику від міської та обласної рад звертають увагу і користувачі Фейсбуку, які ставлять питання та вимагають пояснити різні дані. Укрінформ теж поставив таке ж питання. Незабаром на сторінці облради у Фейсбуці з'явився допис голови облради Святослава Олійника, який прокоментував ситуацію із достовірністю тестів ПЛР в області.

«Про рівень правди в статистиці по захворюваності COVID-19. З призначенням МОЗом близько трьох тижнів тому нового директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру пана Вальчука у нас також виникають питання до достовірності статистики. Ми стривожені даною ситуацією і вважаємо це призначення помилковим», - йдеться у повідомленні.

При цьому Олійник назвав стиль комунікації міської влади "хамським і брехливим".