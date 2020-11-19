Мерія Дніпра заявляє, що область «домальовує» місту COVID-статистику
Як передає Укрінформ, таку заяву зробив на сайті міськради заступник міського голови Дніпра, директор департаменту охорони здоров’я населення Андрій Бабський.
«Останніми днями обласна влада видає неправдиву статистику щодо захворюваності на COVID-19 у Дніпрі. На вчорашній день обласна статистика була подана така: у Дніпрі понад 600 випадків захворюваності на COVID-19. Офіційно заявляю, що ця інформація – неправдива! Вчора у нас було підтверджено тестуваннями 296 випадків. Така ситуація прослідковується й декілька попередніх днів. Можна лише здогадуватися, для чого це робиться. Очільники області – пан Олійник та його підлеглі, імовірно займаються якимись фінансовими механізмами або зловживаннями з ПЛР-тестуванням. Впевнений, що у цьому так само є й якась політична складова», - заявив Бабський.
Заступник міського голови також наголосив, що в обласній статистиці суттєво занижений показник одужання дніпрян. Так, за весь період пандемії захворіло 14 035 людей, з них одужало 9 800. Обласна влада, у свою чергу, дає іншу статистику по тих, хто подолав хворобу – 5 600 людей.
«Загалом у місті вони «загубили» 4 200 пацієнтів, які вже одужали! Вони передають цю інформацію Міністерству охорони здоров’я, вводячи в оману керівництво країни. Це може впливати на прийняття важливих рішень у боротьбі з COVID-19. Сьогодні в місті на лікуванні 4 246 містян, вдома лікується 3 560, а в стаціонарах 686 пацієнтів. Таким чином, 70% захворілих подолали цю недугу», - наголошує Андрій Бабський.
На різну статистику від міської та обласної рад звертають увагу і користувачі Фейсбуку, які ставлять питання та вимагають пояснити різні дані. Укрінформ теж поставив таке ж питання. Незабаром на сторінці облради у Фейсбуці з'явився допис голови облради Святослава Олійника, який прокоментував ситуацію із достовірністю тестів ПЛР в області.
«Про рівень правди в статистиці по захворюваності COVID-19. З призначенням МОЗом близько трьох тижнів тому нового директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру пана Вальчука у нас також виникають питання до достовірності статистики. Ми стривожені даною ситуацією і вважаємо це призначення помилковим», - йдеться у повідомленні.
При цьому Олійник назвав стиль комунікації міської влади "хамським і брехливим".