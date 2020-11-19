Від COVID-19 помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центру

Від коронавірусу на 68-му році життя помер головний лікар ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» Анатолій Вдовічен.

Про це повідомляється на сторінці закладу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначають, що померлий був заслуженим лікарем України, організатором і управлінцем охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 листопада лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357, зокрема у 673 медпрацівників.