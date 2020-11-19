У Харкові на пішохідному переході збили семирічну дитину

Поліція з'ясовує обставини наїзду на 7-річну дитину на пішоходному переході у Харкові, в результаті якого дитину госпіталізовано.

Про це повідомляє відділ комунікіації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Подія сталася 19 листопада близько 08:15 по вулиці Рибалка", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 23-річна водій автомобіля ВАЗ-21099 здійснила наїзд на 7-річного хлопчика, який разом зі батьком переходив дорогу по пішохідному переходу.

Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції.

Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на "острівці безпеки".

Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були госпіталізовані.

9 листопада Київський районний суд заарештував підозрюваного із правом внесення застави у розмірі 10 млн 510 тис. грн. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286.