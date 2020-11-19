У Харкові на пішохідному переході збили семирічну дитину
Про це повідомляє відділ комунікіації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.
"Подія сталася 19 листопада близько 08:15 по вулиці Рибалка", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 23-річна водій автомобіля ВАЗ-21099 здійснила наїзд на 7-річного хлопчика, який разом зі батьком переходив дорогу по пішохідному переходу.
Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції.
Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на "острівці безпеки".
Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були госпіталізовані.
9 листопада Київський районний суд заарештував підозрюваного із правом внесення застави у розмірі 10 млн 510 тис. грн. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286.