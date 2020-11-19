У Львові попрощалися з військовим, який загинув біля Станиці Луганської

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові попрощались із загиблим 21-річним військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Іваном Горошком.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Львів прощається із загиблим Героєм Іваном Горошком / Фото: Роман Балук

«Сьогодні у Львові прощаються із загиблим на війні 21-річним військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Іваном Горошком. Він загинув 16 листопада біля Станиці Луганської. Прощання відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Відтак, Героя поховали на Личаківському кладовищі», - йдеться в повідомлені.

Іван Горошко уродженець Кіровоградської області, у військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали дитину.

Як повідомляли в Офісі генерального прокурора, за версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння. Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.