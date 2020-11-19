Україна отримає позику від міжнародних банків на відновлення доріг Луганщини

У рамках реалізації проєкту з відновлення дорожньої інфраструктури Луганської області – «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)» Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть Україні позику в розмірі 65 млн доларів, а Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - в розмірі 100 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що кошти від МБРР та ЄІБ будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: - Н-26 Чугуїв-Мілове; - Р-66 КПП «Демино-Олександрівка»-Сватове-Лисичанськ-Луганськ; - Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут. Всього у рамках проєкту 3В буде оновлено близько 183 км автошляхів загального користування державного значення в Луганській області.

«Азовський та східний регіон залишаються для України одним із пріоритетів відновлення інфраструктури. Відібрані ділянки доріг Луганської області, які будуть оновлені в рамках цього проєкту, були запроєктовані ще у 50-60-х роках минулого століття, і звісно наразі не відповідають фактичному навантаженню та інтенсивності дорожнього руху. Окремі ділянки доріг зі слабкими ґрунтами чи існуючими ураженнями під час експлуатації руйнуються практично щодоби. І це попри війну і розруху, спричинену російською агресією. Вкотре дякую нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку України у реалізації таких важливих проєктів та створенні сучасної та якісної інфраструктури для людей. Ми очікуємо підписати відповідні фінансові угоди до кінця року, щоб вже навесні розпочати роботи», - розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, впровадження цього проєкту сприятиме розбудові інфраструктури Луганщини. Найважливіше – результати проєкту вже зовсім скоро зможуть відчути на собі мешканці східного регіону, а жителі тимчасово окупованих територій будуть знати, що Україна змінюється і дбає про своїх громадян.

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В Мінінфраструктри нагадали, що раніше Україна і Світовий Банк домовилися про надання позики у розмірі 65 млн доларів на оновлення дорожньої інфраструктури Луганщини у рамках реалізації нового проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження». Надання цієї позики також погоджено Міжнародним банком реконструкції та розвитку.