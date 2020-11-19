На Чернігівщині перевірять лікарню через смерть жінки, яку виписали із пневмонією

На Чернігівщині розпочали службову перевірку лікарні через смерть 74-річної пацієнтки, яку виписали зі стаціонару із пневмонією, після чого вона померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"За фактом оприлюднення у ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня", голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка зумовлена виходом 18 листопада на каналі NEWSone сюжету, який розповідає про дочасну виписку з Бобровицької лікарні 74-річної пацієнтки та подальшу її смерть.

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Службова перевірка розпочалася сьогодні, 19 листопада. Для з’ясування обставин надання медичної допомоги літній жінці створена спеціальна комісія. За результатами її роботи будуть прийняті відповідні рішення.

Водночас голова Чернігівської ОДА звернулась до Головного управління Нацполіції в області з проханням перевірити викладений у телесюжеті факт.