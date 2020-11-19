На Львівщині Укрзалізниці завдали збитків на більше як 1,5 мільйона – поліція

Правоохоронці Львівщини розслідують факт розтрати майна АТ «Укрзалізниця» на більше як 1, 5 млн грн.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

«Як попередньо встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно із оперативниками Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, сума збитків, завданих підприємству, становить понад 1,5 мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час досудового розслідування, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, правоохоронці встановили, що між регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та двома приватними підприємствами були укладені договори про постачання запчастин для електровозів та тепловозів.

Відповідно до умов договорів, поставлені запчастини повинні були бути новими, такими, що не були у вжитку, а терміни та умови їх зберігання не повинні були бути порушені, поінформували у поліції.

Як уточнюється, натомість, згідно з висновками експертів, поставлені підприємствами-підрядниками запчастини «…мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів… та є непридатними до використання», тобто, не відповідають умовам договору.

Таким чином, підприємству-замовнику були завдані збитки на суму 790 тисяч гривень. Також було встановлено нестачу окремих запчастин на суму близько 800 тисяч гривень. Окрім того, правоохоронці перевіряють законність закупівлі підприємством запчастин на загальну суму більше 2,6 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває. Зазначається, що у середу було проведено ще дев’ять санкціонованих обшуків у Львові та в Києві.

За інформацією поліції, санкція статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, прокуратура повідомила про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів при будівництві залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль».