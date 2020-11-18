Вбивство режисера в Харкові: поліція шукає свідків нападу

Поліція Харкова встановлює свідків жорстокого нападу на 71-річного чоловіка, який помер унаслідок заподіяних йому важких травм.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"14 листопада приблизно о 17:00 на пустирі за будинком №12 по вулиці Леся Сердюка ( віддалений Салтівський житловий масив - ред.) невстановлена особа нанесла тілесні ушкодження 71-річному завідувачу кафедри одного з харківських вишів", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого доправили до лікарні, де 16 листопада він помер.

Московським відділом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Поліція звертається до громадян з проханням, якщо вони володіють будь-якою інформацією стосовно обставин скоєння даного злочину, звернутися до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада в міській лікарні швидкої допомоги помер в результаті важкої черепно-мозкової травми заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри театральної майстерності Харківського національного університету мистецтв ім.Котляревського Леонід Садовський.

Попередньо встановлено, що 14 листопада на чоловіка, який повертався додому через пустир, напав зловмисник і завдав йому невстановленим предметом травми, від чого потерпілий втратив свідомість. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги, і його було госпіталізовано.

За фактом нападу слідчим Московського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею, пов'язаною з умисним тяжким тілесним ушкодженням КК України.

На даний час поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника та його затримання.