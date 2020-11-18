На Кіровоградщині у пожежі загинули двоє дітей

У с. Варварівка Долинського району Кіровоградської області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

«18 листопада о 13:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В ході гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку виявлено тіла 4 осіб, з них двоє дітей (2016 та 2018 р.н.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:10 пожежу локалізовано на площі 30 м² та о 14:52 – ліквідовано силами рятувальників 20-ї ДПРЧ м. Долинська та МПК с. Варварівка.

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Причина пожежі з’ясовується.

Фото: kr.dsns.gov.ua