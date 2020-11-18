У Чернігові обстріляли автобус із пасажирами

У середу на світанку в Чернігові невідомі обстріляли рейсовий автобус фірми "Автолюкс", який рухався за маршрутом "Чернігів-Київ із пасажирами в салоні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам перевізник, передає кореспондент Укрінформу.

"Повний, суцільний жах!!! Нема слів! Могли постраждати люди! Просто на голову не налазить. Спочатку погрожують, потім нівечать автобуси, а тепер ще й обстріл... а у салоні пасажири!" - йдеться у пості.

Далі розповідається, що пригода трапилась 18 листопада о пів на п'яту ранку. Автобус фірми "Автолюкс" рухався у Чернігові по вул. Ремісничій. Неподалік місця планової зупинки водій почув хлопок, а потім дзвін розбитого скла. Від'їхавши на безпечну відстань, він зупинив автобус, повідомив інформацію диспетчеру та викликав поліцію. У салоні в цей час перебували три пасажири. Від уламків розбитого скла ніхто не постраждав. Пасажирів пересадили на інший автобус, присланий на місце події.

Зазначається, що характер ушкоджень автобуса може свідчити про обстріли з пневматичної зброї. Деталі встановлюватиме слідство.

Перевізник пише, що за останній час це вже третій напад на рейсові автобуси "Автолюксу" в Чернігові. Перший був 2 жовтня о 00.30 годині на вулиці Громадській. Там на дорогу вибігли люди у масках та почали жбурляти в автобус важкі предмети. В результаті нападу в транспортному засобі було пошкоджено лобове скло та повністю вибиті бокові рами.

Другий випадок мав місце 10 листопада о 23.40. Тоді невідомі особи розбили лобове скло автобуса, що рухався від автостанції "Голлівуд" до автопарку. А раніше в пункти продажу квитків перевізника зверталися особи з погрозами. Вся інформація передана до правоохоронних органів.

Компанія "Автолюкс" відзначає, що є офіційним пасажирським перевізником, який має усі необхідні дозволи на здійснення пасажирських перевезень та сплачує податки. Рейсові автобуси сполученням Київ-Чернігів почали курсувати 9 вересня 2020 року.