У Вінниці муніципальна ПЛР-лабораторія зробила першу тисячу COVID-тестів

У Вінниці станом на середу нещодавно створена муніципальна ПЛР-лабораторія зробила перші тисячу тестів на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«Першу тисячу досліджень на COVID-19 вже зробила муніципальна ПЛР-лабораторія. Її ми нещодавно запустили на базі міського лікувально-діагностичного центру на Київській. Важливо, що заклад почав співпрацювати з обласним лабораторним центром МОЗ. Тож тепер частину зразків біоматеріалів направлятимуть саме у міську лабораторію», - повідомив Моргунов.

За його словами, орієнтовна потужність муніципальної ПЛР-лабораторії - близько 200 тестувань на добу. Для проведення тестувань фахівці використовують сучасний ампліфікатор німецького виробництва. Результати аналізів готові вже наступного дня.

Лабораторія готова збільшувати свої можливості залежно від потреби – до 600 тестів на добу. Це сприятиме розвантаженню системи діагностики в області. Окрім неї в регіоні працює Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ, який виконує до 850 ПЛР-тестів на COVID-19 за добу.

Вінницька муніципальна ПЛР-лабораторія введена в експлуатацію майже місяць тому. На її облаштування з міського бюджету виділили понад 4 млн грн.

Станом на ранок 18 листопада у Вінницькій області виявлено 14 306 випадків захворювання. Протягом минулої доби хворобу підтверджено у 203 осіб, зафіксовано три летальних випадки серед пацієнтів з COVID-19, з початку пандемії в області померло 245 людей.

В Україні за минулу добу лабораторно підтверджені 570 153 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.