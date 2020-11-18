На Запоріжжі за добу від коронавірусу померла 21 людина

За останню добу в Запорізькій області від ускладнень коронавірусу померла 21 людина.

Про це повідомляє пресслужба лабораторного центру МОЗ, передає кореспондент Укрінформу.

"За добу зареєстровано 21 летальний випадок. Всього станом на 18.11.2020 зареєстровано 197 летальних випадків від COVID-19. Переважна більшість померлих - особи похилого віку та відносились до групи ризику (мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні та легеневі патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет)", - йдеться в повідомленні.

За останню добу в регіоні зареєстровано 706 нових випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 31 - серед дітей та 61 - серед медичних працівників. Одужало 237 хворих.

Як повідомлялося, в Україні за добу 17 листопада виявили 12496 випадків.