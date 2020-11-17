В Ужгороді підприємців звільнили від сплати податків через карантин

На позачерговій сесії Ужгородської міськради сьогодні, 17 листопада, депутати прийняли рішення звільнити підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати, від сплати єдиного податку.

Про це міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив у Фейсбуці.

"Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу. Сьогодні на позачерговій сесії міськради прийняли рішення, яким на грудень звільняємо підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати, від сплати єдиного податку", - повідомив Андріїв.

За його словами, на останній місяць цього року звільнили малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена постановою Кабміну, і від сплати земельного податку та за оренду комунального майна. Також до кінця карантину відновили дію рішення міськради – про звільнення від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

"Це – питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям "утриматися на плаву" в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії", -зазначив мер Ужгорода.

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Крім того, Андріїв повідомив, що в Ужгородській міськраді прийняли також звернення до Кабінету Міністрів України, щоб розглянули можливість звільнити цю категорію підприємців від сплати єдиного соціального внеску – як за себе, так і за найманих працівників, а також продовжити дію постанови Кабміну щодо призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.