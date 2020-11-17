На Житомирщині зіткнулися легковик і вантажівка, троє загиблих

На Житомирщині у ранковій ДТП з легковим автомобілем та вантажівкою загинули троє людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Попередньо, близько 7.30 ранку на ділянці автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Світина Житомирського району, водій автомобіля Skoda Fabia, 18-річний житель Львівської області, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Scania під керуванням 42-річного киянина", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, унаслідок ДТП загинули 3 людей – водій легковика та двоє його пасажирів, особи яких наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції. Триває з’ясування всіх причин та обставин смертельної ДТП.

Відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: zt.npu.gov.ua