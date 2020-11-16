У Львівській лікарні швидкої допомоги відкрили нову ковід-зону

У Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили першу частину нового відділення для хворих на COVID — це 50 ліжок на 1-му поверсі з доступом до кисню, які обладнали за рекордно короткий термін — 12 днів.

Про це повідомляє пресслужба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Перші 7 палат та 50 ліжок для хворих на Covid-19 в новій ковід-зоні нашої лікарні – готові! На першому поверсі корусу ми вже розмістили меблі, кисневі концентратори, переносні рентген-апарати і апарати УЗД, монітори пацієнта, шприцеві насоси! Тобто маємо все необхідне для лікування пацієнтів, перші з яких будуть тут вже за кілька годин», - йдеться в повідомлені.

Як повідомляють в лікарні, тим часом тривають ремонтні роботи в споруді, в якій раніше знаходився медичний коледж, а зараз виділили для розміщення додаткових 350 ліжок для хворих коронавірусом.

Як розповів директор лікарні Олег Самчук, всі об'єдналися для того, щоб зреалізувати цей проект. За 12 днів відкрито вже перших 50 ліжок для пацієнтів середньої тяжкості на COVID, завезено близько 150 ліжок і ще очікується близько 200 ліжок. Це і нові ліжка, а також ліжка з Німеччини і Франції від благодійників. Пошиті близько 500 комплектів постелі, завезені 100 концентраторів, два рентген-апарати, два УЗД-апарати, монітори, перфузори, ЕКГ-апарати, повністю все облаштовано киснем і всім необхідним для того, щоб люди могли лікуватися.

«У нас є бригада, яка працює нон-стоп у лікарні. Ми збільшуємо зараз наш кисневий резервуар до 11 тонн, тому що потреби кисню надзвичайно великі. Відкриття цього відділення дасть впевненість, що всі, хто буде потребувати спеціалізованої допомоги, її отримає", — додав Самчук.

Як повідомляв Укрінформ, Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги готує ще 350 ліжок для пацієнтів із COVID-19. Швидкий приріст інфікованих COVID-19, які потребують госпіталізації, перебувають у середньому або важкому стані й не можуть дихати без кисневих концентраторів – проблема всієї України. Львівська клінічна лікарня знайшла вихід та можливості та збільшила кількість ліжкомісць до 650.

фото: Фейсбук