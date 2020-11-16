На Прикарпатті ще дві лікарні прийматимуть хворих на COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«До переліку закладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 включено два заклади: КНП «Рогатинська ЦРЛ Рогатинської районної ради» та КНП «Калуська районна лікарня Калуської районної ради», розгорнуто загалом 2777 ліжок», - інформує ОДА.

Там зазначають, що на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1264 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 262 особи з підозрою на коронавірусну хворобу. Загалом в області зайняті 55% ліжок для таких хворих.

Станом на 16 листопада в Івано-Франківській області зареєстровано 28440 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, з них 454 за минулу добу. Всього за час пандемії одужали 12019 пацієнтів, 521 особа померла.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 9832.