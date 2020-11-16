Різанина у Кривому Розі: сім'ям загиблих і постраждалим виплатять допомогу

У Кривому Розі сім’ї загиблих і постраждалі під час нападу 7 листопада отримають матеріальну допомогу з міського бюджету.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.

Як поінформували в мерії, родинам загиблих буде виділено по 20 тис. грн, постраждалим - по 10 тис. грн. Наразі зібрані всі необхідні для цього документи, і питання матеріальної допомоги виноситься на засідання міськвиконкому, що відбудеться 18 листопада.

Як повідомлялося, 7 листопада 29-річний зловмисник на вулиці у Металургійному районі напав з ножем на 10 жителів Кривого Рогу. В результаті двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці. Ще вісім осіб, серед яких 8-річний хлопчик, були доправлені до лікарні.

9 листопада нападнику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Йому інкримінують ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.