Укрзалізниця поновлює рух поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута-1

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 16 листопада 2020 року буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що продаж квитків буде поновлено на наступні поїзди: № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 49/50 Київ — Трускавець; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 102/101 Київ — Херсон; № 251/251 Харків — Миколаїв.

В компанії нагадують, що Укрзалізниця забезпечує безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів та інше.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.