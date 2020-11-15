На Луганщині з’явився «Львівський гай»

Понад 250 волонтерів зі Львівщини, військовослужбовців та громадських активістів з Луганщини взяли участь у створенні «Львівського гаю» поблизу селища Осколонівка, яке постраждало внаслідок масштабних пожеж

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«В рамках акції «Схід і захід разом!» сьогодні на трьох гектарах висаджено більше 10 тисяч саджанців дерев хвойних порід. Ці саджанці сосни вирощено на Львівщині у суперсучасному розпліднику у спосіб висадки із закритою кореневою системою. Тож деревця мають добре вкорінитися на Луганщині!» - зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який прибув на Лугшанщину разом зі своїми земляками-волонтерами.

Це перша масштабна громадська ініціатива, з якої розпочалося відновлення лісів у Луганській області. Наступного тижня мають надійти саджанці з Тернопільщини та Одещини.

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До участі у акції разом із колегами з «Рубіжанських новин» долучились журналісти буської районної газети «Воля народу», які наразі перебувають на Луганщині в рамках проєкту медійних обмінів «Змінимо країну разом!».

Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.