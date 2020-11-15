На Луганщині з’явився «Львівський гай»
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«В рамках акції «Схід і захід разом!» сьогодні на трьох гектарах висаджено більше 10 тисяч саджанців дерев хвойних порід. Ці саджанці сосни вирощено на Львівщині у суперсучасному розпліднику у спосіб висадки із закритою кореневою системою. Тож деревця мають добре вкорінитися на Луганщині!» - зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який прибув на Лугшанщину разом зі своїми земляками-волонтерами.
Це перша масштабна громадська ініціатива, з якої розпочалося відновлення лісів у Луганській області. Наступного тижня мають надійти саджанці з Тернопільщини та Одещини.
До участі у акції разом із колегами з «Рубіжанських новин» долучились журналісти буської районної газети «Воля народу», які наразі перебувають на Луганщині в рамках проєкту медійних обмінів «Змінимо країну разом!».
Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.