В Одесі торговці ринку, незадоволені карантином вихідного дня, блокували дорогу

Підприємці Київського ринку в Одесі (район Таїрове), які торгують речами, перекрили проїзд по проспекту Академіка Глушка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Думська.

Підприємці провели пішу акцію біля пішохідного переходу біля ринку, вимагаючи скасування заборони на роботу сфери торгівлі у зв'язку із запровадженням карантину вихідного дня.

Водночас як повідомляється, на ринку сьогодні з ранку закриті майже всі кіоски з продажу одягу і взуття. Підприємці кажуть, що це відбувається "на вимогу адміністрації ринку". А ті кіоски, які все-таки відкрилися, попри заборону, незабаром були змушені закритися на вимогу перевіряючих.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня, який буде тривати з 14 до 30 листопада.

Так, з 00 години суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені в буденні дні, буде заборонений прийом відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів також під забороною.

Будуть закриті торгово-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Буде дозволена робота продуктових магазинів, закладів з надання фінансових послуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв'язку. Працюватимуть установи медичної та ветеринарної практики.

Діяльність АЗС без зон харчування і СТО також не заборонена. Карантин вихідного дня в Україні запроваджується 14-15 листопада, до 30 листопада.

Фото: dumskaya.net