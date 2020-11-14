Суми пропонують перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок

Виконавчий комітет Сумської міськради пропонує уряду перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок.

Відповідне звернення прийнято на засіданні виконкому 14 листопада, передає Укрінформ із посиланням на інформаційний портал Сумської міськради.

Як зазначається у зверненні, уряд має на меті зниження рівня захворюваності серед населення, у зв’язку з чим і визначає короткий період "локдауну" на суботу та неділю. Однак, на думку авторів, практично того ж самого результату можна досягти за рахунок визначення вихідними днями інших днів тижня, виходячи з особливостей видів господарської діяльності та місцевих умов, що створило б більш прийнятні та гнучкі умови для малого та середнього бізнесу.

"Враховуючи специфіку кожного населеного пункту, було б доцільно в рамках карантинних заходів та чинного законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб визначити вихідними днями понеділок та вівторок в період з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.", –зазначається у прийнятому зверненні.

Таким чином, виконком звертається до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо внесення змін до Постанови від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

За словами Сумського міського голови Олександра Лисенка, він радився з очільниками інших міст, які висловили свою позицію щодо карантину вихідного дня, і ті вважають рішення Сум ефективним у вирішенні цього питання.

Лисенко додав, що сумчани додатково озвучать свою позицію у понеділок на селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

Проте у ряді міст місцева влада відмовляється запроваджувати карантин вихідного дня.

Станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.