У Харкові пройшла акція «Напиши листа білорусу» на підтримку політв'язнів

Понад пів сотні листів на підтримку білоруських політв'язнів написали харків'яни, серед яких і активісти громадських організацій, під час акції "Напиши листа білорусу", що відбулася на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Боротьба білоруського народу проти проросійської маріонетки Олександра Лукашенка триває. Режим продовжує репресії та кинув за ґрати вже багато білорусів. На даний момент у Білорусі 121 людину визнано політичними в'язнями, і після кожної акції протесту кількість затриманих збільшується. Ці люди потребують нашої підтримки", - зазначив співорганізатор акції, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Акція "Напиши листа політв'язню" на підтримку білорусів у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, завдяки зв"язкам із представниками білоруської діаспори в Україні та Харкові, організація "Світанок" отримала список понад 100 політв'язнів: "Учасники акції сами обирають, кому зі списку написати листа підтримки".

Лідер громадської організації "Фундація громадських ініціатив" (Харків) Олег Гребенюк розповів, що активісти за своїми каналами зв'язку передадуть листи до мінських патриотичних організацій, а вже вони знайдуть адресатів: "Ця акція неодноразова. Плануємо продовжити її, доки у Білорусі не переможуть демократичні сили".

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня у Харкові біля пам'ятника Шевченку пройшла акція солідарності "Жыве Беларусь!" за участі понад двохсот активістів під прапорами України та Білорусі.

12 серпня біля волонтерського намету "Все для перемоги", що на площі Свободи у центрі Харкова, відбулася акція на підтримку білоруських протестувальників за участі близько 100 активістів та групи блогерів з Білорусі, які через свою позицію мали тимчасово залишити свою країну.