У Чернівцях підприємці ринку більше не перекривають дорогу

У Чернівцях працівники Калинівського ринку, які протестували проти запровадження карантину вихідного дня, припинили перекриття дороги на вулиці Старожучківський шлях.

Про це, передає Укрінформ, розповіла Суспільному прессекретар патрульної поліції Чернівецької області Віта Криворучко.

Тепер транспорт може курсувати безперебійно.

Зранку понад 300 підприємців Калинівського ринку перекривали автошлях з вимогою дозволити працювати під час карантину вихідного дня, скільки ринок не є закритим приміщенням.

За словами підприємця Василя Шкробанця, протестувальники надіслали звернення до міської ради та обласної держадміністрації, після чого припинили перекривати дорогу. Проте, якщо чиновники не відреагують на їхню заяву, підприємці знову заблокують автошлях.

Директор ринку Ігор Маслянчук під час акції сказав, що підтримує вимоги підприємців. Він закликав зібрати підписи та передати звернення до ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Так, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною.

Будуть закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, які проводять культурно-масові заходи. Буде дозволено роботу продуктових магазинів, закладів з надання фінансових послуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв'язку. Працюватимуть установи медичної та ветеринарної практики.

Діяльність АЗС без зон харчування та СТО також не заборонена.

Станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

Фото: suspilne.media