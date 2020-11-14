Сьогодні в Україні - хмарно, вдень до 9° тепла

У суботу, 14 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 2-7° морозу; вдень у більшості областей 4-9° тепла, на Одещині до 12°, на північному сході країни 0-4° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Там також зазначили, що 15-16 листопада в Україні буде хмарно, 15 листопада вночі на північному сході та заході країни, вдень у північних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ, на решті території без опадів; вночі та вранці у південній частині та центральних областях місцями туман. 16 листопада у східних областях невеликий сніг, вночі у північних та центральних областях місцями невеликі опади; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу (15 листопада у західних областях 1-6° тепла); вдень 1-6° тепла (15-16 листопада на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині 6-11°).

17-18 листопада у західних областях невеликий дощ, вночі 17 листопада у східних областях, 18 листопада в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів. Температура вночі 0-5° морозу (18 листопада у східних областях до 8° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла; у західних областях та на Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 2-8°.

За даними гідрометцентру, 19-20 листопада без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, на сході до 8° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу (на крайньому заході та півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); 21 листопада на Правобережжі, 22-23 листопада в Україні, крім сходу та північного сходу, часом дощ, вночі, крім півдня, місцями з мокрим снігом; температура у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 5-11°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу (на сході та північному сході до 5° морозу), вдень 0-6° тепла.

У столичному регіоні 14 листопада хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

15-16 листопада у столиці буде хмарно. Вдень 15 листопада невеликий дощ, вночі 16 листопада місцями невеликий дощ з мокрим снігом; в решту часу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

17-18 листопада у Києві буде без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.