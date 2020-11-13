Одеський суд продовжить дослідження доказів у справі Стерненка 20 листопада

Колегія суддів Приморського райсуду Одеси під головуванням Сергія Кічмаренка 13 листопада досліджувала документальні докази.

Зокрема, досліджувалися фрагменти відеозаписів, у справі екслідера Одеської облорганізації "Правого сектору" Сергія Стерненка, якому інкримінують вбивство та носіння холодної зброї. Суд планував розглянути й клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підсудному, однак несподівано вирішив удруге перенести його на наступне засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Один з відеозаписів слідчих експериментів ми переглянули. Оскільки другий запис з технічних причин дослідити сьогодні не можемо, продовжимо розгляд доказів сторони обвинувачення на наступному засіданні", - запропонував суддя Кічмаренко.

Після цього адвокат Андрій Писаренко, котрий представляє інтереси підсудного Стерненка, подав судді письмове заперечення з приводу порушення учасниками процесу мови судочинства, звернувши увагу на те, що одна з постраждалих (дружина Івана Кузнєцова - ред.) виступала в суді російською мовою, хоча володіє державною.

Однак головуючий Кічмаренко відмовився його прийняти, що викликало обурення сторони захисту. Адже порушення було зафіксовано адвокатом на засіданні 6 листопада. Тоді суддя не відреагував на нього, запропонувавши подати клопотання у письмовому вигляді. А проявлену наполегливість сторони захисту щодо розгляду клопотання на засіданні 13 листопада суддя о розцінив як "непокору адвоката суду" і запропонував закрити сьогоднішнє засідання.

Вдруге суд відклав також розгляд іншого клопотання сторони захисту: про зміну запобіжного заходу підсудному - з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Наступне засідання колегія суддів призначила на 20 листопада.

На думку Стерненка, відмова суду розглянути клопотання адвоката і перенесення розгляду ще на один тиждень є його "покаранням за здійснення процесуальних прав захисником".

Як повідомлялося, Приморський райсуд також не розглянув на попередньому засіданні 6 листопада письмове клопотання сторони захисту про відвід прокурора Миколи Бозовуляка через його упередженість, на думку адвокатів, і на тій підставі, що шість разів проведено зміни групи прокурорів у кримінальному провадженні №522/1389/20, всупереч вимогам ч. 2 ст. 37 Кримінального процесуального кодексу.

Прокуратура інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Хоча сторона захисту вважає, що підсудний завдав смертельного поранення одному з двох нападників, що протягом 5 годин очікували його з дівчиною пізно ввечері біля під'їзду будинку, де він проживав у травні 2018 року.

Причому це вже був не перший замах на життя активіста. 1 травня 2018 року Стерненку вистрілили у шию. Схожий інцидент стався з ним і в лютому 2018 року - тоді зловмисники порізали йому ногу.

У серпні 2020 Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство Кузнєцова, котрий скоїв на нього напад, та носіння холодної зброї без дозволу. Пізніше Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід Стерненку в межах розгляду справи у вигляді нічного домашнього арешту.