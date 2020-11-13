Ніхто пацієнтів на газонах не кластиме: Львівська ОДА розглядає два місця під COVID-шпиталі

На Львівщині наразі немає потреби в розгортанні мобільних госпіталів. Але варіанти на випадок необхідності шукають: розглядають, зокрема, приміщення університетського спорткомплексу і стадіону "Арена Львів".

Про це розповів на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.

"Є доручення пропрацювати варіанти розгортання тимчасових мобільних госпіталів. Цього тижня ми здійснили об’їзд та оглянули спорткомплекс Університету Франка на вулиці Черемшини та "Арену Львів". Прораховуємо логістику та розглядаємо потенційні маршрути, у разі потреби. Акцентую, що не йдеться про футбольне поле, ніхто не буде на газонах класти пацієнтів. Йдеться про приміщення стадіону, про великі відкриті площі, на які можна швидко завезти всі необхідні меблі, адаптувати палати інтенсивної терапії", - розповів Чемерис.

За його словами, необхідності розгортати тимчасові шпиталі в області зараз немає, але медики готуються до найгіршого.

"Лікарі зможуть працювати в будь-яких приміщеннях, де є опалення, умови для кисневої підтримки пацієнтів та місця, де можна зробити медичні маніпуляції. Але ми свідомі того, що йдеться про крайнощі, адже набагато краще вкласти кошти в лікарню, де обладнання та матеріальна база залишиться назавжди для надання медичної допомоги. Проте, якщо буде необхідність, ми маємо бути до цього готові. Мобільні госпіталі зможуть приймати пацієнтів у залежності від площі, адже для одного пацієнта має бути не менше 10 метрів квадратних», - наголосила керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

В ОДА зазначили, що варіант розгортання мобільного госпіталю можливий лише за умови максимального вичерпання ресурсу лікарняної мережі.

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