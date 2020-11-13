Черкаси не закриватимуть на вихідні ресторани, ТРЦ і заклади культури

У Черкасах не дотримуватимуться карантину вихідного дня заходів, запровадженого урядом.

Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ і НС і його затвердив виконавчий комітет, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

Як поінформували в мерії, у Черкасах у суботу та неділю дозволяється робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів (окрім нічних клубів), підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, закладів культури і проведення культурних масових заходів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів. Дозволяється також працювати ринкам.

При цьому всі ці суб’єкти господарювання мають забезпечити дотримання усіх санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Проти впровадження карантину вихідного дня висловилися також представники ГО «Форум розвитку Черкащини», малого і середнього бізнесу, а також медики.

«Інкубаційний період COVID-19 триває мінімум 14 днів, тому закриття закладів торгівлі, громадського харчування та ін. на 2 дні на тиждень абсолютно нічого не дасть. До того ж, за статистикою, найчастіше люди заражаються коронавірусом у кабінеті лікаря або біля нього, а не у кафе чи ресторані. Тому запровадження карантину вихідного дня не призведе до падіння захворюваності», - вважає директор департаменту охорони здоров'я міськради Черкас Всеволод Кульчиковський.

Міський голова Анатолій Бондаренко, який перебуває на лікарняному, брав участь у засіданні через Skype.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу медичної системи. За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 512 652 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787. За весь час пандемії в Україні одужали 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317.