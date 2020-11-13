З Миколаєва намагалися вивезти обладнання для російських військових кораблів – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття оборудки проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в Миколаївської області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону.