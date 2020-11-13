У Вінниці додатково закупили обладнання для лікування пацієнтів з COVID-19

У Вінниці коштом міського бюджету для чотирьох комунальних лікарень додатково закупили обладнання, необхідне для лікування пацієнтів з COVID-19, - апарати ШВЛ, концентратори кисню, лабораторне устаткування тощо.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає корепсондент Укрінформу.

«Обладнання, яке допомагає рятувати життя вінничан. Продовжуємо додатково оснащувати міські медичні заклади, де лікують пацієнтів з COVID-19. Позачергова сесія міської ради на початку жовтня виділила більше 38 млн грн на ці потреби для чотирьох «ковідних» лікарень», - повідомив Моргунов.

Згідно з повідомленням, частину додаткового обладнання вже придбали. Зокрема, вже закуплені й працюють у лікарнях 8 апаратів ШВЛ високого та 1 апарат ШВЛ експертного классу, 10 концентраторів кисню, 16 моніторів пацієнта і 15 стаціонарних пульсоксиметрів.

Також у стаціонари лікарень придбали 47 сучасних функціональних ліжок, 2 електрокардіографи , 11 інфузоматів і 11 шприцевих насосів та 1 дефібрилятор з функцією синхронізації.

Окрім того, придбано й лабораторне та діагностичне обладннання. А саме, 2 комплекти обладнання для ІФА-досліджень, 3 лабораторні центрифуги і 2 мікроскопи, а також цифровий рентгенапарат і 1 неонатальний пристрій для фототерапії.

Наразі поставки придбаного обладнання тривають, воно незабаром запрацює у міських лікарнях.

На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 182 осіб, зареєстровано 4 летальних випадки. З початку епідемії зафіксовано 13154 випадків інфікування COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло 500 865 осіб, одужало 227 694 особи, 9 145 людей померло. 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року.