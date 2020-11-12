«Карантин не для всіх»: підприємці знову вийшли на протести

У четвер, 11 листопада, в Україні знову відбулися акції проти карантину вихідного дня.

Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу.

Так, у Вінниці підприємці та працівники мереж побутової техніки вийшли на акцію протесту через вибірковість запровадження обмежень для бізнесу в межах карантину вихідного дня.

«Ми пережили весняний повний локдаун, коли, маючи ще певний запас міцності, вистояли це все. Що стосується нашої мережі, ми сплатили всі податки, всі зарплатні. Ми не звільнили жодного працівника і, більше того, ми після карантину наростили кількість працівників, дали людям роботу. На сьогодні ми планували за рахунок «чорної п’ятниці» частково відновити свої сили, або хоча б залишитись на плаву. Нас закривають. В той же час, залишаються працювати великі мережі», - каже співвласник мережі магазинів побутової техніки Володимир Базелюк.

Підприємці заявляли, що матимуть величезні втрати через неможливість працювати під час сезону розпродажів, зокрема, «чорної п’ятниці», хоча вклали в організацію та рекламу цього маркетингового періоду чималі кошти.

Біля села Кіпті Козелецького району Чернігівщини підприємці області на годину перекривали трасу Київ – Чернігів.

У Кіптях на Чернігівщині підприємці перекривали дорогу Київ-Чернігів / Фото: Деснянська Правда

Близько 200 чоловік ходили пішохідним переходом. Транспорт пропускали кожні 10-15 хвилин і конфліктів на дорозі не виникало.

Близько двохсот підприємців вийшли під будівлю Запорізької ОДА на акцію протесту проти карантинних обмежень та фіскалізації.

Акція проходила на площі Героїв. Підприємці заявили, що підтримують рестораторів та виступають проти введення "карантину вихідного дня" для представників малого та середнього бізнесу.

Учасники акції також вимагали "почати дієву боротьбу с контрабандою шляхом запровадження невідворотності покарання за контрабанду, а не шляхом запровадження РРО для підприємців", а також щоб влада визначила джерела компенсації підприємцям, які зазнали збитків через запроваджені карантинні заходи.

Учасники акції зачитали вимоги та передали резолюцію керівнику ОДА, а також міському голові Запоріжжя.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада у багатьох містах України відбулися акції протесту "Маю право працювати", організаторами яких були представники ресторанного бізнесу. Ресторатори вимагали не допустити запровадження карантину вихідного дня та часових обмежень у роботі закладів громадського харчування; заборонити дискримінаційні перевірки закладів і скасувати незаконні протоколи; компенсувати грошові витрати в разі неможливості повноцінної праці.

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО. Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.