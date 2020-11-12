Мера Кропивницького поклали у лікарню з COVID-19 та запаленням легенів

Міський голова міста Кропивницького Андрій Райкович госпіталізований з коронавірусом та запаленням легенів.

Як передає Укрінформ, про це він сам повідомив у Фейсбуці.

"Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів. Тому знов і знов закликаю усіх вас - бережіться! Пам‘ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте з дому! Давайте берегти один одного", - наголосив Райкович.

Він зазначив, що виконує всі призначення лікаря і сподівається на швидке одужання. А ще подякував усім медикам: "від лікарів-інфекціоністів до санітарочки за їх тяжку працю".

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Наразі на COVID-19 хворіють 1630 жителів Кіровоградської області, 1402 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. За добу захворіла 141 людина. Серед них 12 медиків і 7 дітей.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.