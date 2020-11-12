У більшості регіонів України епідемії грипу немає – Ляшко
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондет Укрінформу.
"За нашими даними дозороного епідеміологічного нагляду, наразі в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлена. Але за минулі тижні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 170 тисяч осіб. Із них 30 % це діти до 17 років. У більшості регіонів України епідпроцес щодо грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на неепідемічних рівнях. У той же час у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях вже зареєстровано низький рівень перевищення епідемічного порогу. Це свідчить про те, що ситуація ускладнюється окрім коронавірусної хвороби ще й іншими респіраторними інфекціями", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що спочатку епідсезону проти грипу вакциновано вже 50 143 особи, з них 20 тис. за останній тиждень.
За його словами, з понеділка МОЗ розвезло перші надходження вакцини проти грипу, яка закуплена за державні кошти у кількості 40 тис доз.
"Сьогодні остання Чернівецька область отримає свої дози. Ця вакцина призначається в першу чергу для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу хворим на коронавірус, а також працівники екстренної меддопомоги", - сказав Ляшко.
Також він нагадав клінічні ознаки грипу: раптовий початок, головний біль, ломота у м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла більше 38 градусів і кашель.
Як повідомлося, станом на 12 листопада в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9145. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.