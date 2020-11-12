У більшості регіонів України епідемії грипу немає – Ляшко

У більшості регіонів України епідпроцес щодо грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на неепідемічних рівнях.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондет Укрінформу.

"За нашими даними дозороного епідеміологічного нагляду, наразі в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлена. Але за минулі тижні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 170 тисяч осіб. Із них 30 % це діти до 17 років. У більшості регіонів України епідпроцес щодо грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на неепідемічних рівнях. У той же час у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях вже зареєстровано низький рівень перевищення епідемічного порогу. Це свідчить про те, що ситуація ускладнюється окрім коронавірусної хвороби ще й іншими респіраторними інфекціями", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що спочатку епідсезону проти грипу вакциновано вже 50 143 особи, з них 20 тис. за останній тиждень.

За його словами, з понеділка МОЗ розвезло перші надходження вакцини проти грипу, яка закуплена за державні кошти у кількості 40 тис доз.

"Сьогодні остання Чернівецька область отримає свої дози. Ця вакцина призначається в першу чергу для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу хворим на коронавірус, а також працівники екстренної меддопомоги", - сказав Ляшко.

Також він нагадав клінічні ознаки грипу: раптовий початок, головний біль, ломота у м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла більше 38 градусів і кашель.

Як повідомлося, станом на 12 листопада в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9145. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.