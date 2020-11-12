«Данина» у 110 тисяч щомісяця: НАБУ завершило слідство щодо голови ОДА

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило слідство відносно голови однієї з обласних державних адміністрацій за фактом отримання хабаря.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Розслідування фактів отримання неправомірної вигоди головою однієї з обласних державних адміністрацій завершене. 11 листопада 2020 року НАБУ та САП відкрили підозрюваним, голові ОДА та його пособнику, матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, навесні 2020 року у голови ОДА виник злочинний умисел із отримання неправомірної вигоди від керівника головного управління одного з органів виконавчої влади в області. До реалізації задуму посадовець залучив як пособника керівника одного з підрозділів цієї ж ОДА. І вже той, за вказівкою, озвучив вимогу: 110 тис. грн неправомірної вигоди щомісяця. В іншому ж разі керівнику ГУ обіцяли перешкоди у його діяльності, зокрема, буде ініційоване питання щодо відповідності займаній посаді.

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Згодом підозрювані свої вимоги збільшили, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 млн грн.

За умовами «угоди», кошти мали передавати траншами. Перший транш у розмірі 100 тис. грн передано на початку червня 2020 року, що задокументовано в межах досудового розслідування. Після отримання другого траншу в 250 тис. грн голову та посадовця ОДА викрили та затримали у результаті спільної операції НАБУ, САП, ГУ БКОЗ та УСБУ.

Під час слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки невідомого походження. На вилучені понад 4,5 млн грн, 320 тис. дол. США, 24 тис. євро накладено арешт.

Детективи розпочали слідство у даній справі у травні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня НАБУ повідомило про підозру главі Кіровоградської ОДА та посадовцю ОДА. Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).