СБУ виявила мільйонні порушення при використанні повеневих коштів

СБУ запобігла нецільовому використанню 45 млн грн, виділених з резервного фонду держбюджету для невідкладної ліквідації наслідків повені 2020 року на Івано-Франківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Під час виконання заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури оперативники спецслужби встановили, що деякі посадовці органів державної влади і місцевого самоврядування Галицького та Косівського районів Прикарпаття вносили недостовірні дані до переліку об’єктів, які потребують ремонту та відновлення. У списках, зокрема, вказувались будівлі та споруди, що не постраждали внаслідок надзвичайної події. У ході перевірки було підтверджено внесення у кошторисні розрахунки товарів, робіт і послуг, які не належать до першочергових і не мають відношення до ліквідації наслідків повені.

Як зазначається, СБУ поінформувала керівництво Галицької та Косівської райдержадміністрацій про виявлені порушення. Завдяки цьому Галицька РДА переглянула кошториси і зменшила їх більш ніж на 6,8 мільйона гривень, Косівська РДА – на 39 мільйонів гривень.

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Триває перевірка використання посадовцями коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені, додали в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в регіоні за останні 50 років. Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків стихії.

Фото: СБУ